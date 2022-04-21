Зеленський: Росія останнім часом блокує гуманітарні коридори з Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що російська сторона останнім часом блокує гуманітарні коридори з Маріуполя.



«Щодо гуманітарних коридорів – працюємо постійно. Вдається когось вивезти. Останнім часом росіяни блокують цей процес. Була пропозиція обміну поранених…», – сказав він.



Зеленський додав, що ситуація в Маріуполі залишається складною, там заблоковані тисячі людей – військових та цивільних.

За його даними, у Маріуполі є близько 400 поранених військових.

20 квітня була зірвана евакуація цивільних з Маріуполя. Очікується, що сьогодні ці люди зможуть потрапити на контрольовану українською владою територію.

21 квітня міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про черговий обмін полоненими між Україною та Росією, додому повертаються 19 українців – 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних. Верещук зауважила, що цього разу серед звільнених є поранені.

Востаннє обмін полоненими відбувся 18 квітня – тоді обміняли 60 військовослужбовців і 16 цивільних осіб.

Станом на 12 квітня міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що Росія захопила в полон близько 1 700 військових та мирних жителів.