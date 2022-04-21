Відбувся черговий обмін полоненими: додому повертаються 19 українців

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про черговий обмін полоненими між Україною та Росією – додому повертаються 19 українців.

«Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних. Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації», – написала вона у своєму телеграмі.

Востаннє обмін полоненими відбувся 18 квітня – тоді обміняли 60 військовослужбовців і 16 цивільних осіб.

Станом на 12 квітня міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що Росія захопила в полон близько 1 700 військових та мирних жителів.