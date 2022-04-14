Двох українських пілотів звільнили з полону – ГУР Міноборони

Двоє українських пілотів Олексій Чиж і Іван Попеляшко повернулися до України після російського полону, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони 14 квітня.

За повідомленням, Чиж і Попеляшко потрапили до полону 8 березня в районі села Нова Басань на Чернігівщині. Зрештою їх доправили до слідчого ізолятора в російському Курську, де утримували в одній камері з іще вісьмома українськими офіцерами.

За свідченнями Попеляшка, українські полонені, попри серйозні поранення, не отримують медичної допомоги.

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При цьому, як повідомляє ГУР із посиланням на Олексія Чижа, російські військові погрожували полоненим катувати їхніх товаришів, вимагаючи записувати пропагандистські відео:

«Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує».

За словами Попеляшка, російські офіцери повторювали, що «хочуть звільнити Україну від нацистів, що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща».

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Наразі пілоти, як зазначають у ГУР, перебувають у шпиталі та отримують необхідну медичну допомогу. Розвідка не оприлюднює деталей та умов їхнього звільнення.

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 9 квітня повідомила про третій обмін полоненими, в ході якого Україна повернула 26 громадян, з них 12 військових та 14 цивільних.