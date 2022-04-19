Лондон не допомагатиме Росії з обміном Медведчука на двох полонених британців – міністр

Велика Британія не прагне допомогти Росії в питанні імовірного обміну проросійського українського політика Віктора Медведчука на двох британців, узятих російськими військами в полон в Україні, заявив 19 квітня міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс. В ефірі телеканалу Sky News, він наголосив що не коментуватиме питання, «які фактично є питаннями національної безпеки».

«Ми завжди несемо відповідальність за британських громадян… Ми повинні досягти балансу з Україною, тому я кажу будь-кому: не їздіть нелегально в Україну. Збройні сили України мають підтримку Великої Британії. Ми продовжуємо надавати цю підтримку в законний спосіб», – відзначив Льюїс.

Міністр закликав людей, які хочуть допомогти Україні, робити це через «законні канали» — наприклад, фінансово чи відкриваючи свої будинки для біженців — «замість того, щоб виходити з дуже небезпечних і насправді незаконних процедур».

18 квітня Служба безпеки України оприлюднила відео, на якому затриманий в Україні, підозрюваний у державній зраді політик Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя. Натомість Москва через свої державні телеканали 18 квітня оприлюднила звернення двох полонених британців, які воювали на Донбасі в складі українських сил. Вони просять свою країну посприяти в їхньому обміні на Медведчука.