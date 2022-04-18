«Прекрасна ідея» – мерія Маріуполя про обмін Медведчука на мешканців та захисників міста

Пропозиція Медведчука обміняти себе на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя є «прекрасною ідеєю». Про це у коментарі Радіо Свобода заявив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Якби вона була реальною, якби це справді сталося, це було б дуже добре. Тому що Медведчуку у нас в Україні точно не місце. І краще ми його обміняємо на наших героїв, на наших людей, ніж в Україні він здобуде покарання, на яке він заслуговує, тому що, я впевнений, що, навіть якби такий обмін відбувся, то в Росії він довго не протягне насправді», – вважає Андрющенко.

18 квітня Служба безпеки України оприлюднила відеозвернення, на якому затриманий в Україні, підозрюваний у державній зраді політик Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя.

16 квітня суд обрав колишньому співголові партії «Опозиційна платформа – За життя», народному депутату України Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Читайте також: Корнієнко про призупинення діяльності фракції ОПЗЖ: «ідуть дії на виконання рішення РНБО»

У суді нагадали, що 10 січня Медведчука відправили під домашній арешт з забороною залишати своє житло, проте 26 лютого його за адресою проживання не було.

2 березня Медведчука оголосили у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

Спочатку Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки. Однак 13 квітня він пояснив, що «Медведчук не є громадянином Росії, не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції». Проте, за словами Пєскова, Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.

21 лютого проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.