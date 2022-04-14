Корнієнко про призупинення діяльності фракції ОПЗЖ: «ідуть дії на виконання рішення РНБО»

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що призупинення діяльності фракції «Опозиційна платформа – За життя» ухвалене на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони.

«Подальша доля партії ОПЗЖ – зрозуміла, є рішення РНБО про призупинення діяльності цієї партії у воєнний час і зараз, наскільки я знаю, Мін’юст готує відповідні позови. Також у нас є закон, який наступного тижня, можливо, буде ухвалений вже у цілому, про особливості заборони цієї партії, там більше процедура уточнюється, як це можна зробити, які будуть дії, можливо, для депутатів місцевих рад, можливо, і Верховної Ради», – сказав Корнієнко в ефірі телемарафону 14 квітня.

«Щодо фракції ОПЗЖ, то сьогодні я зачитав на засіданні рішення, що призупиняється діяльність цієї фракції у ВРУ і всі її права також призупиняються… Тобто фракції – немає такого суб’єкта наразі, партія – в процесі скасування свідоцтва через суд. Тобто ідуть дії на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони», – доав він.

Раніше сьогодні депутати, які були присутні на закритому засіданні у Верховній Раді повідомили, що там оголосили про призупинення існування фракції «Опозиційна платформа – За життя».

Перед цим у коментарі Радіо Свобода співголова ОПЗЖ Юрій Бойко повідомляв, що ті депутати, які залишались у фракції «Опозиційна платформа – За життя», створять депутатську групу.

Напередодні, 13 квітня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у ефірі загальнонаціонального марафону заявив, що фракції «Опозиційна платформа – За життя» «найближчим часом у парламенті вже не буде».

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.

Станом на 24 березня фракцію ОПЗЖ залишили дев’ять парламентарів: Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

14 квітня стало відомо, що про вихід з фракції ОПЗЖ повідомили ще два депутати: Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч.

Окрім того, 3 березня із фракції «Опозиційна платформа – За життя» виключили Іллю Киву.

20 березня РНБО ухвалила рішення про призупинення діяльності кількох партій, зокрема ОПЗЖ.



28 березня співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що партія тимчасово зупинила свою діяльність. Однак інший співголова «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко пізніше це заперечив.