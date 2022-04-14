У Раді призупинили діяльність фракції «Опозиційна платформа – За життя»

У Верховній Раді оголосили про призупинення існування фракції «Опозиційна платформа – За життя». Відповідне рішення було оголошене під час закритого пленарного засідання парламенту 14 квітня, повідомляють народні депутати, які були на ньому присутні.

Раніше у коментарі Радіо Свобода співголова ОПЗЖ Юрій Бойко повідомляв, що ті депутати, які залишались у фракції «Опозиційна платформа – За життя», створять депутатську групу.

Напередодні, 13 квітня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у ефірі загальнонаціонального марафону заявив, що фракції «Опозиційна платформа – За життя» «найближчим часом у парламенті вже не буде».

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.

Станом на 24 березня фракцію ОПЗЖ залишили дев’ять парламентарів: Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

14 квітня стало відомо, що про вихід з фракції ОПЗЖ повідомили ще два депутати: Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч.

Окрім того, 3 березня із фракції «Опозиційна платформа – За життя» виключили Іллю Киву.

20 березня РНБО призупинила діяльність кількох партій, зокрема ОПЗЖ.



28 березня співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що партія тимчасово зупинила свою діяльність. Однак інший співголова «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко пізніше це заперечив.