Пєсков про обмін Медведчука: «Він не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч»

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливість обміну затриманого 12 квітня кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

«Медведчук не є громадянином Росії. Він не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції. Він є іноземним політичним діячем. Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам участі Росії у вирішенні цієї ситуації», – зазначив Пєсков, слова якого цитують російські ЗМІ.

Водночас він додав, що Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука.

Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

Раніше Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.

21 лютого проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.