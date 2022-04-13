Медведєв погрожує українській владі через затримання Медведчука

Після арешту народного депутата України та кума президента Росії Віктора Медведчука заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медвєдєв опублікував у своєму Telegram-каналі повідомлення з погрозами на адресу української влади.

«Окремі виродки, які називають себе «українською владою», повідомляють, що хочуть вибити свідчення з Віктора Медведчука, «швидко та справедливо» засудити його, а потім обміняти на полонених. Цим діячам варто уважно озиратися на всі боки і міцно зачиняти двері на ніч, щоб самим не опинитися серед осіб на обмін», – написав Медвєдєв.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука.

Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

Раніше Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки.

«Щось говорити було б неправильно без якихось підтверджень», – сказав Пєсков увечері 12 квітня.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.

21 лютого проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.