Шуфрич прокоментував затримання Медведчука

Член фракції «Опозиційна платформа – За життя» Нестор Шуфрич, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, прокоментував затримання свого політичного соратника Віктора Медведчука.

«Враховуючи воєнний стан в Україні, відкинувши емоційну та політичну складову, дам оцінку виходячи із формальностей кримінального процесу. Щодо Віктора Медведчука, якщо не помиляюсь, було прийнято судом рішення про його затримання. Правоохоронці реалізували відповідне рішення і затримали його. Зараз Віктору Медведчуку має бути забезпечена подальша можливість участі в кримінальному процесі, згідно із чинним законодавством, із забезпеченням кваліфікованого адвокатського (а в разі необхідності) та іншого супроводу», – зазначив Шуфрич у коментарі Радіо Свобода.

«По цьому питанню вже висловив свою позицію президент і подальші коментарі зайві. Мені складно оцінити перспективи наслідків можливого обміну Медведчука на наших полонених, тому що мені невідомий стан сьогоднішніх стосунків Медведчука в Росії», – відповів Шуфрич на запитання щодо пропозиції президента Володимира Зеленського обміняти Віктора Медведчука на утримуваних у Росії українських полонених.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука.

Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

Спочатку Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки. Однак 13 квітня він пояснив, що «Медведчук не є громадянином Росії, не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції». Проте, за словами Пєскова, Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

У Верховній Раді наразі заявляють, що у разі винесення судом офіційного вироку Віктору Медведчуку, парламент позбавить його мандату народного депутата.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.

21 лютого проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.