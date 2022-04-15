Українське громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну – Венедіктова

Українське громадянство депутата Віктора Медведчука не є перешкодою для його потенційного обміну з російською стороною, заявила в ефірі телемарафону генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, у разі згоди сторін – РФ, України і самого Медведчука – політик може бути обміняний на українських військовополонених і заручників, яких утримує Кремль.

«Я вважаю, що якщо громадянин України дає згоду на такий обмін, то такий обмін цілком можливий», – сказала Венедіктова.

За її словами, для проведення обміну не обов’язкове винесення судового вироку у справі Медведчука, проте є інші нюанси.

«Давайте їсти слона частинами – тобто, подивимося, як просуватиметься, і чи взагалі захочуть росіяни собі Медведчука, чи можливо це взагалі теоретично. Чи захоче Медведчук такого обміну. Тобто, теоретично ми думаємо, що захоче. Тому дивитимемося, як ітиме процес, і далі вже дивитимемося технічну сторону цього процесу», – сказала Венедіктова.

Вона зазначили, що запобіжний захід, який був у Медведчука до зникнення (домашній арешт), має бути змінений – на тримання під вартою.

«Ми будемо на цьому наполягати – суто тримання під вартою», – зазначила генпрокурор.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

Спочатку Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки. Однак 13 квітня він пояснив, що «Медведчук не є громадянином Росії, не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції». Проте, за словами Пєскова, Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

У Верховній Раді заявляють, що у разі винесення судом офіційного вироку Віктору Медведчуку, парламент позбавить його мандату народного депутата.