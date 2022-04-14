Суд заарештував понад півтори сотні обʼєктів майна Медведчука

Суд в Україні заарештував 154 обʼєкти рухомого та нерухомого майна заарештованого проросійського політика Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Про це 14 квітня заявило Державне бюро розслідувань України.

Серед цього майна 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркувальних місць та моторна яхта. Під арешт також потрапили частки у статутних капіталах 25 компаній, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.

Повідомлення про арешт майна надійшло через два дні після того, як президент України Володимир Зеленський поінформував про затримання Медведчука, який втік з-під домашнього арешту після початку російського масштабного вторгнення. Стверджується, що понад півтора місяця він переховувався в орендованому маєтку в Києві.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов розповів, що Медведчук хотів таємно перебратися до Придністровʼя, але українські спецслужби зірвали план. Зеленський запропонував російській владі обміняти Медведчука на полонених українських військових.

Медведчук є одним із лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя». Відомі його дружні стосунки з Володимиром Путіним, президент Росії є хрещеним батьком дочки Медведчука. Коментуючи його затримання, представники російської влади твердять, що йдеться про українську політику, і Росія не має до нього стосунку.

Формально Медведчук залишається депутатом Верховної Ради. Під домашнім арештом він перебував з 2021 року, коли його звинуватили у державній зраді. Після зникнення суд заочно ухвалив рішення заарештувати політика. Дружина Медведчука Оксана Марченко, яка залишила Україну за кілька днів до вторгнення, звернулася до Зеленського з вимогою «негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції».