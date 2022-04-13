Російські спецслужби намагались вивезти Медведчука до Придністров’я – Баканов



Російські спецслужби намагались вивезти Віктора Медведчука до Придністров’я, заявив сказав глава СБУ Іван Баканов в ефірі телемарафону.



«Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там – човном переправити до так званої «Придністровської Молдавської Республіки», де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви», – розповів Іван Баканов.



За його словами, це була складна і небезпечна для багатьох її учасників операція, яка тривала близько місяця у воєнних умовах.



Баканов розповів, що контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ.



«Це дозволило оперативникам і слідчим Служби безпеки України затримати Медведчука по дорозі – під час його виїзду з Київської області. Зазначу, що його супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії. Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження – тримання під вартою», – додав він.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука.

Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

Спочатку Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки. Однак 13 квітня він пояснив, що «Медведчук не є громадянином Росії, не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції». Проте, за словами Пєскова, Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

У Верховній Раді наразі заявляють, що у разі винесення судом офіційного вироку Віктору Медведчуку, парламент позбавить його мандату народного депутата.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.

21 лютого проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.