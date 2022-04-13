Чи обміняють Медведчука на полонених, Байден назвав геноцидом дії Путіна, чи встоїть Маріуполь? | Свобода Live

СБУ затримала провідного проросійського політика Віктора Медведчука

За словами президента Володимира Зеленського, Медведчук в українській військовій формі він намагався перейти кордон України та втекти. Зеленський пропонує обміняти Медведчука на українських військових, які в російському полоні. Але чи піде на це Кремль? Наскільки дорогий президенту Росії Путіну його кум Медведчук? Подробиці затримання розкриє представник СБУ, а також проаналізуємо політичну «цінність» Медведчука для Кремля.

Що з українськими оборонцями Маріуполя?

За повідомленнями з оточеного російськими військами Маріуполя, українські морські піхотинці 36 бригади змогли з’єднатися з бійцями полку «Азов», які займають позиції біля металургійного комбінату «Азовсталь». Також були повідомлення Міноборони Росії, що біля тисячі українських вояків нібито здалися в полон в Маріуполі. Чи відповідає це дійсності і яка ситуація в оточеному місті, де вже понад півтора місяця українські морпіхи та «азовці» тримають оборону? Спробуємо зв’язатись з представником адміністрації Маріуполя.

Президенти Польщі та трьох балтійських держав відвідують Київ

Польща, Естонія, Литва, Латвія якраз є тими країнами, які дуже активно підтримують Україну у відсічі агресії Росії.

Аналізуємо цей візит солідарності, а також чому не приїхав – незважаючи на бажання – президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. З експертом також поговоримо про заяву президента США Джо Байдена про те, що Путін здійснює в Україні геноцид.

Про все це – в ефірі Свобода Live: