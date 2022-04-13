The Times: Росія стягує на Донбас сили, які в пʼять разів перевищують українські

Президент Росії Володимир Путін намагається стягнути на Донбас сили, які за чисельністю впʼятеро перевищуватимуть українські війська, які їм протистоять, пише видання The Times із посиланням на джерело. Проте, за словами співрозмовника, навіть така перевага не гарантує Росії перемоги.

Супутникові знімки Maxar показують, що Росія нарощує військову присутність щонайменше в Бєлгородській області. Скупчення російської техніки помічені неподалік населених пунктів Солоті та Валуйки на трасі, що веде до кордону з Україною.

Телеканал CNN також повідомляв про колону російської техніки, яка везла морських піхотинців із міста Матвєєв Курган у Ростовській області в бік Донбасу.

За даними Інституту з вивчення війни (ISW), російські війська, розташовані в районі Ізюму, спробують просунутися далі на південь, щоб захопити Словʼянськ. Звідти вони можуть перейти на південний схід, щоб оточити українські війська. Крім того, в разі падіння Маріуполя звільняться близько 6 тисяч російських солдатів, яких Росія зможе відправити на північ, щоб оточити ще одне велике угруповання українських військ.

Генерал сер Річард Берронс, колишній британський військовий головнокомандувач, вважає, що Росія спробує стягнути більше сухопутних військ, щоб досягти необхідного співвідношення сил. За його даними, йдеться про показники 5 до 1 або навіть 7 до 1.

Український військовий експерт Олег Жданов у розмові з The Insider висловив припущення, що Росія фокусуватиме зусилля на Донбасі, щоб прорвати оборону та поставити перед собою завдання виходу на Дніпро. Після цього російські війська розвиватимуть наступ на Київ (вздовж Дніпра) та на Харків (із півдня), припускає військовий експерт.