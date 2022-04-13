Куда Путин ударит на Донбассе?

По каким территориям Донецкой и Луганской области ударят российские войска? Есть ли угроза для Славянска? Чего ждать Бахмуту? И военные, и чиновники предупреждают об угрозе наступления российских войск в Донецкой и Луганской областях. При этоммирных жителей призывают эвакуироваться как можно скорее. Радио Донбасс.Реалии анализирует расстановку сил на местности вменсте с военным экспертом Михаилом Жироховым.

12 апреля, в годовщину захвата Славянска группой полковника ФСБ России Игоря Гиркина, многие здесь ожидали обстрелов от российских войск. Обошлось. 13 апреля во всем регионе идет дождь. Его в опустевшем городе встретили с облегчением: даже природа мешает продвижению авиации, бронетехники и войск.

А Россия продолжает перебрасывать войска, обстреливать и убивать мирных людей в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Попасной; не прекращаются бои в районе Авдеевки и Марьинки; продолжает обороняться Мариуполь.

Есть ли смысл наступать на Славянск

Нельзя говорить, что наступление на Донбассе – неизбежно, ведь за 8 лет здесь создали мощную линию обороны, а российские генералы, которые с трудом собрали пополнение, не бросят его на подготовленные позиции, например, в районе Авдеевки, считает Михаил Жирохов. По его мнению, агрессору сейчас нет смысла наступать на Славянск и Краматорск, ведь там сосредоточена серьезная группировка, и штурмовать эти города в лоб будет затратно во всех смыслах.

«Я представляю, что наступление на Донбассе, которое анонсировали, скорее всего, будет со стороны Изюма в сторону Павлограда и Днепра: для того, чтобы перерезать коммуникации», – предполагает военный эксперт.

Почему именно на этом направлении:

Эта местность не так высоко урбанизирована, поэтому российские войска могут быстро продвинуться вперед и реализовать свое превосходство в танках;

Российским войскам не нужны Днепр или Павлоград. Если наступление будет успешным – будут перерезаны пути снабжения украинских войск на Донбассе, по которым они получают еду. вооружения и боеприпасы.

«Я думаю, что у нашего генштаба есть план и есть резервы, чтобы этот удар отразить», – прогнозирует Михаил Жирохов.

Зачем России Северодонецк, Лисичанск, Рубежное

Руководитель Луганской области Сергей Гайдай каждый день сообщает о массированных обстрелах с использованием авиации, артиллерии и тактических ракетных комплексов, и о жертвах среди мирных жителей.

Роль Попасной

В случае взятия Северодонецка, прогнозирует Михаил Жирохов, перед российскими войсками открывается дорога на Лиман, а оттуда – на Славянск и Краматорск. Но учитывая, что там воюют, в основном, участники группировки «ЛНР», и в стратегическом масштабе они за все время боев продвинулись мало – успех этого движения остается под вопросом.

Если войска России развивают успех в Попасной, то впереди у них возникает Бахмут. Собеседники Радио Донбасс.Реалии на передовой утверждают, что защитники этого города настроены решительно. Но чего здесь можно добиться:

Бахмут – это важный логистический центр, связанный путями с Константиновкой и Дружковкой;

По мнению боевиков «ЛДНР», в Соледаре и Бахмуте до сих пор сохранились огромные склады техники и вооружений. «Для меня это смешно и дико. Я знаю, что все оттуда до последней железки вывезли еще в 2015-2016 годах. Но я читал на пабликах «ЛНР», что со взятием Бахмута они планируют обзавестись миллионом танков, 20-ю миллионами автоматов. С моей точки зрения, это бред. Но он вписывается в информационное пространство группировки «ЛНР», – говорит Жирохов.

Борьба за Мариуполь

Защитники Мариуполя оттянули на себя примерно 10 тысяч российских солдат и половину русской авиации. В день на Мариуполь совершают 100-120 боевых вылетов.

«Для понимания: вс те силы, которые сейчас сковывает Мариуполь, могут перебросить на ту же Попасную, на другие направления», – говорит Жирохов. Получается, по сути, что защитники Мариуполя сейчас защищают и весь Донбасс.

Сегодня форпостом обороны Мариуполя является меткомбинат Азовсталь. Вчера 36-я бригада морской пехоты провела очень рискованный, но успешный прорыв из порта на Азовсталь, где оборону держит полк Азов.

Что в итоге

Пока у Украины нет сил, чтобы деблокировать Мариуполь. Если город падет, освободившиеся войска россиян могут нанести удар в район Угледара, чтобы попробовать охватить силы ООС с запада.

Но, отмечает Жирохов, если украинские военные смогут отразить удар со стороны Изюма на Днепр и отбросить войска РФ от Харькова, бойцы ООС будут успешно удерживать нынешние рубежи обороны. Успех Украины, по мнению военного эксперта, будет зависеть, в том числе, от стабильной помощи западных партнеров и от того, как Генштаб сможет вооружить резервы.

Официально

Российские войска могут активизироваться, чтобы попробовать выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, сообщили 12 апреля в генеральном штабе ВСУ. Военные отметили, что в районе Изюма войска агрессора проводят перегруппировку, пополняют запасы горюче-смазочных материалов. Проводят воздушную разведку. На донецком и луганском направлении попытки продвижения вперед были безуспешными.

На 6 утра 13 апреля на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили 6 атак.

Руководители Донетчины и Луганщины настойчиво призывают мирных жителей временно покинуть свои дома в связи с угрозой наступления.

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