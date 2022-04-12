Пастка, з якої немає виходу: іти вбивати українців і самому загинути десь під Маріуполем – тікати через мінні поля, кордони, в обхід зачинених КПВВ – чи потрапити до підвалів і бути репресованим за спробу опору. Сотні українців на окупованих до початку широкомасштабного вторгнення територіях переховуються зараз від російської адміністрації, щоб не потрапити на фронт. Скільки їх? Цього неможливо підрахувати, але, виходячи з приблизної кількості населення ОРДЛО, чоловіків 18-60 там декілька сотень тисяч, до мільйона. Чоловіки, які за цей місяць змогли уникнути мобілізації, ведуть максимально непомітне життя: намагаються не виходити навіть у найближчий магазин, бо забрати можуть просто з вулиці.

Слава Украине! Обращаюсь к вам за советом, помощью... Как поступать тем, кто не хочет воевать, не хочет быть «мясом», не хочет ити с оружием в бой против украинской армии? Ни мой отец, ни мой дядя, ни другие родственники мужского пола! Они лучше за Украину пойдут в армию, чем за это недоразумение.

Мои родители проукраинские, в силу своих финансовых возможностей и нежелания оставлять все нажитое так и не перебрались в Украину. Я вас очень прошу, дайте какую-то инструкцию.

Як евакуюватись з ОРДЛО, чи реально чоловіку 42 роки зараз перетнути кордон України-Московії?

Доброго дня, я з ОРДЛО, до початку війни виїхав у Росію, аби не йти воювати проти українців, термін дії українського паспорта закінчився, а я в Росії, не знаю як потрапити в Україну. Допоможіть, будь ласка, мені просто потрібно знати, що мені робити. Виїхав до Росії, тому що тут живе мама.

Це листи луганчан та донеччан до Радіо Донбас.Реалії. Але дієвих рекомендацій для людей не існує. Якщо територія ОРДЛО до 24 лютого була доволі ізольована від решти України, то після – перетворилась на цілковиту в'язницю. Українська держава не має доступу туди, а люди не мають жодного відкритого маршруту на вихід. Ми попросили жителя Донецька, який ховається від так званої мобілізації Росії, описати, як він живе та почувається.

– Вот уже более месяца мужчин забирают на фронт российско-украинской войны. Забирают даже с нарушениями здоровья; бывали случаи, когда молодых людей отлавливали в маршрутках и во дворах своих же домов.

Первые пару недель – самые тяжелые для психики. Ты не можешь принять факт лишения свободы и элементарно сходить за водой или за хлебом. Хочется двигаться, но это чревато последствиями.

В первые пару недель запугали так, что, мол, даже, не подходить к окнам. Но со временем лично я не выдержал и стал выходить во двор. С друзьями регулярно на связи.

Был случай, когда парнишку забрали прямо из церкви, хотя он там работал помощником. Как правило, парней хватают в людных местах. Их отправляют в разные места. Сначала на несколько дней – для обучения по обращению с оружием, а после – на передовую.

Спустя прожитое время осознал, что улицу ничем не заменишь. Постепенно привыкаешь к опасности, адаптируешься. Как провожу время взаперти? Читаю, смотрю сериал и украинские новости.

В Донецке поговаривают, что существует так называемая «бронь» – временное разрешение на передвижение по городу, её можно купить за 500$. Так передают между собой люди.

А общая ситуация такая. За этот период очень подорожали продукты. 1 литр воды стоит уже 4 рубля (1,50 грн.). В Донецке серьезные перебои с водоснабжением: в некоторых районах воду в краны подают раз в двое суток. Люди говорят, что резервов воды осталось на пару недель. В маркетах на ценниках уже указана двойная цена – в рублях, и в гривнах. В ОРДЛО по-прежнему ведутся активные боевые действия. Обстрелы продолжаются ежедневно. В городе очень много бродячих животных.

Нагадаємо, що в ході широкомасштабного вторгнення під контроль Кремля потрапили північні райони Луганщини, які змогли уникнути окупації у 2014-му (Старобільськ, Біловодськ, Білокуракине, Новопсков, Сватове), а також Волноваха на Донеччині. Окупаційні адміністрацїі переслідують активістів у цих містах, складають списки ветеранів АТО. Вони вперше з 2017 року запровадили на підконтрольних їм територіях гривню. Омбудсмен Людмила Денисова звертає увагу на те, що окупаційна влада оголосила про початок навчання у школах Волновахи (вочевидь, вже за російською програмою) з 11 квітня, й таким чином прагне зробити з дітей живий щит.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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