«Райффайзенбанк» пропонує громадянам РФ картки Visa/Mastercard, попри заяви цих компаній про вихід з Росії – «Схеми»

Австрійський «Райффайзенбанк», який залишається працювати в Росії, продовжує надавати громадянам РФ послугу з випуску нових карток Visa/Mastercard, попри заяви цих міжнародних платіжних систем про вихід із російського ринку. Після звернення «Схем» в офісі компанії Visa заявили, що «хоча фізична картка може містити логотип Visa, це не будуть транзакції Visa».

Журналісти «Схем» звернулись на гарячу лінію російського «Райффайзенбанку» як потенційні клієнти і поцікавились щодо можливості оформлення карток для громадян РФ. Працівниця банку Ірина підтвердила, що банк продовжує випуск карток Visa/Mastercard.

«VISA/Mastercard у нас відкрити можливо. У будь-якому відділенні банку. Тобто ці картки ми зараз все ще випускаємо. Просто Mastercard зараз трохи обмежена – не завжди є в наявності. Visa випускаємо також. Вони працюють на території Російської Федерації, зможете ними оплачувати. Просто за кордоном, на жаль, ці карти працювати не будуть, якщо будете виїжджати кудись», – повідомили у банку.

На гарячій лінії російського «Райффайзенбанк» також повідомили, що іменну картку VISA/Mastercard можна отримати протягом тижня.

«При собі треба буде мати тільки паспорт. Якщо моментальна карта (не іменна), то Вам її видадуть одразу після звернення. Якщо будете замовляти іменну карту, то це може зайняти до тижня, в залежності від Вашого міста».

Окремо, як потенційні клієнти, «Схеми» направили листа до фінустанови. Співробітниця російського російського «Райффайзенбанку» Катерина письмово підтвердила, що банк продовжує видачу Visa/Mastercard.

Раніше Visa та Mastercard повідомили, що припиняють операції на території Росії. Зокрема, Mastercard зазначала, що «платіжні картки, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться Mastercard, незалежно від того, де вони використовуються – всередині чи за межами Росії».

Згодом у Mastercard уточнили: усі транзакції в Росії контролюються російським Центробанком. «Після завершення призупинення робити Mastercard найближчими днями компанія не матиме жодного відношення до цих транзакцій, включаючи будь-яку можливість їх блокувати», – йшлося у пресрелізі компанії.

5 березня 2022 року у центральному офісі компанії Visa повідомляла, що починає працювати з клієнтами та партнерами в Росії над зупинкою всіх транзакцій протягом наступних днів.

В інтерв’ю виданню НВ 8 квітня старший віце-президент Visa Віра Платонова запевняла: «Ми вийшли з Росії і не ведемо бізнес із російськими банківськими інститутами, а також не проводимо операції у рублях».

«Схеми» надіслали листа до Visa та Mastercard, із проханням пояснити, чому «Райффайзенбанк» на території Росії продовжує емісію їхніх платіжних карт, попри заяви про вихід з ринку.

«Для росіян з картками, що мають логотип Visa, і які намагаються використовувати їх у Росії, внутрішні транзакції були переведені на Національну систему платіжних карток Росії, НСПК. З 2015 року російський уряд вимагає, щоб усі внутрішні платіжні операції в Російській Федерації оброблялися всередині країни, а також зобов’язував НСПК використовувати державний внутрішній процесинг. Хоча фізична картка може містити логотип Visa, це не будуть транзакції Visa», – повідомили «Схемам» у пресслужбі Visa.

Редакція чекає на відповідь Mastercard.

Акціонерне товариство «Райффайзенбанк» працює на території Російської Федерації і є дочірньою компанією австрійської групи банків Raiffeisen Bank International.

Однією зі своїх цінностей цей банк називає відповідальність.

Російський «Райффайзенбанк», як зазначено на його сайті, входить в список 13 «системно значущих банків РФ», а регіональна мережа банку в цій країні нараховує 5 філіалів і 115 відділень.

Чистий прибуток цього російського банку торік став рекордним і досяг 41 млрд рублів.

Раніше австрійська група Raiffeisen Bank International повідомляла про те, що не виключає вихід свого капіталу із російського «Райффайзенбанку».

«Схеми» також надіслали запит до російського «Райффайзенбанку» та до австрійського офісу Raiffeisen Bank International із проханням про коментар і чекають на відповідь.

Юрист-міжнародник Богдан Бернацький у коментарі журналістам розповів, що банківські компанії, чиї головні офіси зареєстровані на території ЄС чи США мають дотримуватися правил і політик, встановлених цими головними офісами, зокрема, і щодо співпраці з Visa/Mastercard.

«Ми знаємо, що офіційно Visa/Mastercard заборонили випуск своїх карток на території Росії, це буде вважатися порушенням політики оператора карток і відповідно порушенням двосторонніх відносин якогось банку з Mastercard або Visa, тому тут багато чого залежить від реакції компаній, як вони на це відреагують», – підкреслив юрист.

«Схеми» також надіслали запит до російського «Райффайзенбанку» та до австрійського офісу Raiffeisen Bank International (RBI) із проханням пояснити, на яких підставах банк випускає нові карти Visa/Mastercard, хоча ці платіжні системи заявили про вихід з ринку. У RBI по суті відповіді не надали, зазначивши, що працюють за правилами.

«Обидві платіжні схеми оголосили нам правила, які будуть застосовуватись в межах призупинення їхніх бізнес-операцій в Росії. Як наслідок, і відповідно до комунікації Visa і Mastercard, російські внутрішні транзакції обробляються в Національній системі платіжних карток Росії (НСПК). Ми можемо підтвердити, що RBI та його дочірні компанії продовжують працювати згідно з усіма правилами, встановленими Visa та Mastercard як нашими постачальниками міжнародних платіжних послуг», – йдеться у відповіді Raiffeisen Bank International.