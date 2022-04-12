Nokia заявила про вихід із Росії, але намагатиметься «підтримати мережі комунікацій»

Фінська технологічна компанія Nokia заявила 12 квітня, що виходить із Росії.

Як пояснює пресслужба компанії, з перших днів повномасштабного вторгнення для неї «було очевидно, що зберігати присутність у Росії буде неможливо».

«Протягом останніх тижнів ми зупинили доставки, кілька видів діяльність та переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії. Зараз ми можемо оголосити, що виходимо з російського ринку», – йдеться в повідомленні.

Водночас Nokia вказує на побоювання західних урядів щодо можливого занепаду «критичної телекомунікаційної інфраструктури у Росії». При цьому західні держави також вказали на важливість збереження доступу до інтернету, який «надає росіянам точку зору ззовні».

«Відтак, хоча ми виходимо (з Росії – ред.), ми будемо намагатися надати необхідну підтримку, аби зберегти мережі, і подаємо заявки на відповідні ліцензії, щоб уможливити їх роботу з урахуванням поточних санкцій. Це найбільш відповідальний план дій для Nokia під час виходу з російського ринку», – додали в компанії.

За даними виробника, на Росію припадало менше ніж 2% його продажів у 2021-му році.

Після початку війни Росії проти України Євросоюз запровадив кілька пакетів санкцій, які зачепили великі російські банки та компанії. Про завершення або тимчасове припинення роботи в Росії заявили сотні іноземних компаній.