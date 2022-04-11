Канада запровадила санкції проти російських оборонних підприємств

Влада Канади запровадила санкції проти 33 російських підприємств оборонного сектора, йдеться у заяві на сайті уряду країни.

Під нові обмеження потрапили Московський фізико-технічний інститут, ПАТ «Звезда», суднобудівний завод «Вымпел», НВП «Исток», а також приватна військова компанія РСБ-груп (що працює як охоронна фірма).

«Канада завжди підтримувала і буде підтримувати Україну. Сьогоднішні заходи є останнім прикладом нашої непохитної підтримки України та її народу. Ми продовжуватимемо підтримувати хоробрих чоловіків і жінок, які борються за свою свободу, і ми вимагаємо, щоб винні у звірствах понесли відповідальність», – заявила голова МЗС Канади Мелані Жолі.

У канадському уряді нагадали, що після вторгнення Росії в Україну 24 лютого Канада запровадила санкції проти понад 700 фізичних і юридичних осіб з Росії, України і Білорусі.