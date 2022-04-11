Фінансова група Société Générale іде з Росії

Французька фінансова група Société Générale вирішила піти з російського ринку та продає свій основний актив у Росії, «Росбанк», компанії «Інтеррос» Володимира Потаніна. Про це йдеться в поширеному 11 квітня пресрелізі Société Générale.

Сума угоди, яка також передбачає продаж «Інтерросу» страхового бізнесу «Росбанку», не розголошується. Угода буде закрита впродовж найближчих тижнів після отримання всіх необхідних дозволів регуляторних органів.

У заяві «Інтерросу» йдеться, що умови угоди були погоджені в урядовій комісії з контролю за здійсненням іноземних інвестицій у Росії.

Найважливішою метою «Інтерросу» є збереження стійкості «Росбанку», формування нових можливостей для його клієнтів та партнерів, заявив Володимир Потанін.

Société Générale – перша з великих європейських фінансових груп, яка оголосила про вихід із Росії.

Банк «Сосьете Женераль Восток» розпочав роботу в Росії у 1993 році.

«Росбанк» раніше вже належав «Інтерросу». Він входить до списку системно значущих кредитних організацій Банку Росії. Його клієнтами, за даними на жовтень 2021 року, було близько 4 мільйонів людей.

Після початку війни Росії проти України Євросоюз запровадив кілька пакетів санкцій, які зачепили великі російські банки та компанії. Про завершення або тимчасове припинення роботи в Росії заявили сотні іноземних компаній.