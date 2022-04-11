Через війну ВВП України в 2022-му скоротиться на 45,% – Світовий банк

Обсяги ВВП України скоротяться на близько 45% 2022 року. Про це йдеться в прогнозі Світового банку від 10 квітня.

«Українська економіка, як очікується, скоротиться на близько 45,1% протягом року, хоча точні масштаби скорочення залежать від тривалості та інтенсивності бойових дій. Внаслідок безпрецедентних санкцій економіка Росії вже опинилася в глибокій рецесії, прогнозоване падіння може становити 11,2% у 2022-му», – йдеться в прогнозі.

Як зазначає Світовий банк, війна проти України і санкції проти Росії б’ють по економіках світу, зокрема в Європі та Центральній Азії.

Планується, що економіка регіону протягом року скоротиться на 4,1%. При цьому довоєнний прогноз передбачав 3-відсоткове зростання в ході відновлення після пандемії COVID-19.

Читайте також: Україна запровадила повне торговельне ембарго проти Росії

«Російське вторгнення завдає потужного удару економіці України та величезних збитків інфраструктурі. Україні знадобиться негайна масштабна фінансова підтримка в її спробах зберегти свою економіку та урядових зусиллях для підтримки постраждалих українських громадян», – заявила віцепрезидентка Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Анна Бьєрде.

Міжнародна установа також вказує на те, що Росія та Україна забезпечують 40% імпорту пшениці в регіоні, 75% чи й більше в Центральній Азії та на Південному Кавказі.

«Від початку російського вторгнення до України 24 лютого, Світовий банк мобілізував пакет термінової фінансової підтримки на 925 мільйонів доларів на підтримку України», – йдеться в повідомленні установи.

Читайте також: Україна витрачає на місяць бойових дій близько 10 млрд дол – нарада у Зеленського

Це фінансування, спрямоване на зарплати працівникам лікарень та соціальні виплати, є частиною пакету підтримки на 3 мільярди доларів, яку Група Світового Банку готує для України протягом наступних місяців. Банк також зазначає, що шукає способів підтримати країни, які приймають біженців із України.

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозував 31 березня, що економіки Росії і України скоротяться відповідно на 10 та 20 відсотків цього року через війну, розпочату Москвою, але при цьому Україна може відновитися в 2023 році, якщо найближчим часом буде досягнуте перемир’я.