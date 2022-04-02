Україна витрачає на місяць бойових дій близько 10 млрд  дол – нарада у Зеленського

На місяць бойових дій Україна витрачає приблизно 10 мільярдів доларів, повідомила у пресслужбі Офісу президента із посиланням на дані Міністерства фінансів.

Сьогодні в ОПУ відбулася нарада з участю президента Володимира Зеленського і економічним блоком посадовців.

«На нараді обговорили джерела фінансування видатків, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті зачепили перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, заплановану на квітень», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

Попри заяви Росії, що метою її так званої «спецоперації» в Україні не є цивільні об’єкти, війська РФ щоденно обстрілюють цивільні і промислові зони, завдаючи значних руйнувань інфраструктурі. Наразі важко назвати суму завданих Україні через дії агресора збитків, оскільки обстріли не припиняються.