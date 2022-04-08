МВФ погодив відкриття спецрахунку для збору грошей на допомогу Україні – Рашкован

Керівництво Міжнародного валютного фонду погодило відкриття рахуку для спрямування грошей від країн-донорів на підтримку України. Про це заявив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован на своїй фейсбук-сторінці увечері 8 квітня.

«Сьогодні Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні. Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з урядом Канади та з самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі, країн Скандинавії та Балтії», – написав Рашкован.

Він додав, що через інструменти Фонду на допомогу уряду Україні буде переданий 1 мільярд доларів від Канади. Про це, за його словами, напередодні заявила міністерка фінансів Канадів Христя Фріланд.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 8 квітня, що український уряд отримав на свої рахунки грантову допомогу від Євросоюзу в обсязі 120 мільйонів євро.