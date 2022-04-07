Казахстанський банк із китайським капіталом допомагає громадянам Росії обходити санкції

Казахстанський банк Altyn Bank, у якому понад 50 відсотків власності належить китайському банку, дозволяє громадянам Російської Федерації дистанційно оформлювати віртуальні картки міжнародних платіжних систем Visa/Mastercard та замовляти пластикові картки кур’єрською доставкою. Раніше повідомлялося, що внаслідок санкційних обмежень картки Visa/Mastercard, випущені російськими банками, не працюватимуть для оплати товарів та послуг за кордоном. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Журналісти «Схем» звернулись до Altyn Bank як потенційні клієнти і поцікавились щодо можливості оформлення карток для громадян Росії. Через месенджер WhatsApp у банку підтвердили, що «цифрову карту можна відкрити моментально», та додали, що також «доступно випустити цифрову карту в пластику і замовити доставку кур’єром».

Пізніше, у письмовій відповіді у Altyn Bank повідомили, що «нерезиденти Казахстану мають можливість дистанційно стати клієнтами банку». Для цього треба мати індивідуальний ідентифікаційний номер (ІПН) Республіки Казахстан, мобільний номер (допускається й іноземний) і документ, який посвідчує особу». Для реєстрації банк просить скачати їхній додаток.

При цьому оформити казахський ІПН можна онлайн, подавши заявку через «Altyn-i» – це проєкт цифрового банку, бренд, створений Altyn Bank. На сайті вказано, що відповідь можна отримати впродовж одного робочого дня.

Там же, через особистий кабінет, можна «ініціювати випуск нової картки». Також є опція отримати пластикову картку, замовивши кур’єрську доставку.

Altyn Bank – комерційний банк із центральним офісом в місті Алмати, Казахстан. Відповідно до інформації на сайті, акціонерами банку є China CITIC Bank Corporation Limited (50,1%), китайська компанія China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%) і AO «Народний Банк Казахстану» (40,0%).

За інформацією Forbes.kz, 29 березня цього року до казахстанських банків був розісланий лист за підписом заступника голови Нацбанку Казахстану з попередженням про те, що послуги деяких казахстанських банків щодо видачі дозволів іноземним громадянам, які перебувають під міжнародними санкціями, – ризиковані.

У листі також згадувалося, що представники самих міжнародних платіжних систем Visa/Mastercard повідомили «про ризики залучення казахстанських банків до видачі карт громадянам іноземних держав, на території, яких були призупинені операції з їхніми картками». У першу чергу малася на увазі Росія, пише Forbes.kz.

Юрист-міжнародник Богдан Бернацький у коментарі журналістам нагадав про заборону обходу санкцій від ЄС та заяви посадовців Казахстану: «Рішення Mastercard та Visa були рішеннями компаній. Загалом санкційні рішення ЄС містять положення про заборону обходу санкцій (а це саме такий випадок). Однак запобігти цьому на практиці – складніше. Треба слідкувати за окремими державами, які дають можливості обходу санкцій ЄС. Спілкування на дипломатичному рівні тощо. Цікавою є заява офіційних осіб Казахстану, що «Казахстан не буде інструментом для обходу європейських і американських санкцій проти Росії». Треба подивитися на практиці, що це означатиме. Можливо, все зведеться до того, що центральний банк Казахстану заборонить видавати картки росіянам».

«Схеми» надіслали запит до Altyn Bank із проханням про коментар і чекають на відповідь.

Раніше «Схеми» знайшли два швейцарські банки, які допомагали громадянам РФ обходити санкційні обмеження: CIM Banque та Dukascopy Bank. Після виходу розслідування в Dukascopy Bank повідомили, що припинили видачу карток Visa/Mastercard резидентам Росії.

Таким чином, попри зупинення роботи в РФ платіжних систем Visa і Mastercard, громадяни Росії знаходять способи, як користуватися ними дистанційно, без виїзду за межі РФ, а саме – відкриваючи рахунки в казахстанському банку, – йдеться у розслідуванні «Схем». Це дозволяє також оплачувати закордонні товари та послуги.