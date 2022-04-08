В Україні через обстріли військ РФ зруйновано понад 30 автозаправних станцій – уряд

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські війська зруйнували понад 30 автозаправних станцій в Україні.

«Росіяни знищують нашу інфраструктуру автозаправних станцій. Понад 30 автозаправних станцій уже знищено», – сказав Шмигаль під час телемарафону.

Він визнав, що дефіцит пального в країні є буде надалі, оскільки Україна має логістичні обмеження щодо його вивезення.

Водночас Шмигаль запевнив, що в уряду є розуміння, як розподілити пальне так, щоб забезпечити аграріїв, військових та пересічних громадян.

Останнім часом російські війська завдають ракетних ударів по об’єктах із паливом в Україні – вже знищено нафтобази у кількох регіонах. Генеральний штаб ЗСУ таке концентрування ударів по сховищах пального пояснив наміром РФ ускладнити логістичне забезпечення та створити умови для гуманітарної кризи.