Україна напрацювала пропозиції щодо 6 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії – ОП

На селекторній нараді за участі президента Володимира Зеленського обговорили вплив санкцій на Росію і пропозиції щодо нового пакету, повідомляє пресслужба Офісу президента 10 квітня.

Нарад пройшла за участі голови Офісу президента Андрія Єрмака, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, членів уряду, головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, керівництва силових відомств і Ради національної безпеки і оборони.

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Учасники, як повідомляє ОП, обговорили дипломатичну роботу для посилення оборони України та санкційного тиску на Росію.

«Також було обговорено прогнозований вплив 5-го пакету санкцій Європейського Союзу щодо РФ та напрацьовано пропозиції від України для 6-го пакету», – йдеться в заяві Офісу.

Рада ЄС 8 квітня опублікувала п’ятий пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, містить заборону на купівлю російського вугілля, це обмеження запрацює з серпня.