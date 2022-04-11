Ericsson зупиняє роботу в Росії

Міжнародна технологічна компанія Ericsson 11 квітня заявила про припинення діяльності в Росії.

За повідомленням, рішення ухвалене «в світлі останніх подій» та через нові санкції Європейського Союзу.

«Компанія зупинить підсанкційну співпрацю з клієнтами в Росії на необмежений час. Ericsson взаємодіє з клієнтами та партнерами щодо припинення цієї діяльності», – йдеться в повідомленні.

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Пріоритетом, за заявою, є забезпечення добробуту співробітників Ericsson, їх обіцяють відправити в оплачувану відпустку.

Ericsson заявив, що припинив постачання до Росії в лютому.

Після початку війни Росії проти України Євросоюз запровадив кілька пакетів санкцій, які зачепили великі російські банки та компанії. Про завершення або тимчасове припинення роботи в Росії заявили сотні іноземних компаній.