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Трафік на кордоні Білорусі і ЄС скоротився на третину після запровадження санкцій

Вантажівки на кордоні Білорусі з Польщею, червень 2021 року

Трафік на кордоні Білорусі та Європейського Союзу скоротився на третину після запровадження санкцій проти білоруських та російських вантажівок. Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив, що після заборони білоруським і російським транспортним компаніям на перевезення вантажів через Євросоюз кількість вантажівок, які прямують до ЄС, скоротилася втричі.

При цьому на в’їзді до Латвії та Литви досі фіксується черга вантажівок. На пункті пропуску в Урбанах стоять 70 вантажівок, у Котлівці – 340, у Кам’яному Логу – 110, у Беняконях – понад 200.

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За даними комітету, на кордоні з Польщею на ранок 11 квітня черг немає.

9 квітня Європейський Союз закрив кордон для вантажівок з Білорусі та Росії. У рішенні Європейського Союзу, опублікованому в офіційному журналі, йдеться про те, що ЄС забороняє імпорт і транзит товарів автомобільним транспортом з Білорусі та Росії на територію Європейського Союзу.

До 16 квітня заборона не поширюється на перевезення вантажів, які почалися до 9 квітня: білоруські вантажівки, які вже перебувають у ЄС, можуть повертатися до Білорусі, а також вантажівки, яким для повернення до Білорусі необхідний транзит через ЄС. 16 квітня вводиться повна заборона на перетин кордону з ЄС вантажівками Білорусі та Росії.

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