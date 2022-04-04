Шведська компанія IKEA, світовий ритейлер меблів і товарів для дому, поки відмовляється від використання деревини українського походження. Своє рішення у компанії пояснюють «неможливістю перевірити легальність деревини» після 24 лютого. Про це йдеться у листі за підписом менеджера з розвитку закупівель IKEA Роберта Олссона на адресу українських постачальників деревини, який є у розпорядженні «Схем» (проєкт Радіо Свобода). Лист датований 25 березня.

«IKEA призупинила глобальні закупівлі деревини з України, заготовленої після 24 лютого 2022 року, до подальших розпоряджень. Деревина, заготовлена після цієї дати, не буде використовуватися, тому що її легальність неможливо перевірити», – йдеться у листі.

Виходячи з листа IKEA, такі самі заходи шведська компанія застосувала до Білорусі, хоча на півтора місяці пізніше – з 8 квітня. Також з 8 квітня IKEA планує скоротити приблизно 85% поставок деревини з Росії, очікуючи, що постачальники зменшать залежність від російської деревини.

На початку березня IKEA повідомила, що тимчасово призупиняє свою діяльність в РФ та Білорусі. Зокрема, це рішення стосувалося всього експорту та імпорту в ці країни та з них, а також всіх виробничих і роздрібних операцій IKEA.

В пресслужбі IKEA журналістам «Схем» підтвердили, що у зв’язку із війною в Україні компанія не може «безпечно проводити аудит ланцюжків постачання деревини в країні, щоб перевірити відповідність та законність походження деревини».

«Тому IKEA призупинила закупівлю деревини в Україні до подальшого повідомлення. (...) Після того, як ситуація покращиться та стане більш безпечною, ми зобов’язуємось якнайшвидше відновити роботу з нашими партнерами в Україні», – повідомили в IKEA.

ІКЕА займає одне з ключових місць на меблевому ринку у світі. За даними українських виробників деревини, в Україні ІКЕА співпрацює з десятками виробників, які постачають компанії меблі та комплектуючі.

Всі замовлення для українських виробників зараз зупинені, розповів співвласник компанії «Українські лісопильні» (Костопільський та Львівський фанерні заводи) Сергій Ліщина.

«Фактично, IKEA вводить санкції проти економіки країни-жертви російської агресії, в той час як весь цивілізований світ намагається допомогти Україні, яка самостійно захищає цінності свободи і демократії. І це в момент, коли деревообробна галузь тільки починає оговтуватись від воєнного потрясіння і пробує відновлювати виробництво. Фактично – це ніж в спину України», – Ліщина.

Окремі партнери IKEA в Україні вже заявили, що дії шведської компанії можуть призвести до небажаного зараз скорочення персоналу. «Ми працюємо з IKEA вже 17 років і це дуже важливий для нас клієнт. 95% нашої продукції – це ортопедична ліжкова рама – відправляємо саме на IKEA, – каже директор компанії «Олісма» Ярослав Плахтина. – Якщо рішення IKEA щодо відмови від української деревини не буде скасоване, то вже через два-три тижні може постати питання щодо вимушеного скорочення штату наших працівників, чого ми би не хотіли».

В Міністерстві економіки, якому відомо про рішення IKEA відмовитися від української деревини, від коментарів поки відмовились.