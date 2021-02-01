IKEA відкрила перший магазин в Україні

Шведська компанія IKEA, світовий ритейлер меблів і товарів для дому, 1 лютого відкрила перший фізичний магазин в Україні – у Києві в торговельно-розважальному центрі Blockbuster Mall.

Магазин має площу понад п’ять тисяч квадратних метрів і нараховує близько п’яти тисяч найменувань товарів.

Компанія вживає заходів безпеки у зв’язку з обмеженнями, запровадженими через пандемію COVID-19: у магазині дозволено перебувати лише в масках і одночасно не більше ніж 500 осіб. Крім того, як повідомили в компанії, на території магазину проводиться температурний скринінг відвідувачів і дезінфекція приміщень.

У планах шведської компанії – відкриття і нових магазинів в Україні.

IKEA була заснована в 1943 році. Згідно з інформацією на сайті компанії, у світі працює 445 її магазинів.

У травні 2020 року відбувся офіційний запуск інтернет-магазину IKEA в Україні.

Про намір відкрити магазин в Україні в IKEA говорили з 2005 року. ЗМІ писали, що відкриття магазину переносилося через корупційні ризики: від компанії начебто вимагали хабарі.

У червні 2020 року британська неприбуткова організація Earthsight заявила, що її дослідження, здійснене протягом 18 місяців, виявило, нібито «компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат, де живуть зникаючі види рисей та ведмедів».

На початку жовтня 2020 року компанія IKEA повідомила, що не знайшла доказів того, що в її продукції використовується деревина, незаконно вирубана в Україні.