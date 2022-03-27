Чехія заморозила активи російських олігархів на сотні мільйонів крон

Прага заморозила майно та рахунки російських олігархів, які потрапили під санкції через війну з Україною, на сотні мільйонів крон. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала в ефірі Чеського телебачення.

Фіала зазначив, що заморожені активи – це частина чужого майна. Завдаючи удару по будь-якій компанії, що належить російським бізнесменам з обмежувального списку, держава має забезпечити роботою співробітників, наголосив прем’єр. Він не виключив, що для подальшого виконання санкцій Чехії доведеться внести зміни до законодавства. Про націоналізацію підприємств, що належать російським олігархам, не йдеться.

За дотримання санкцій у Чехії відповідає фінансово-аналітичне бюро. Раніше цього тижня воно оголосило, що займається кількома випадками обходу обмежень. За даними бюро, деякі підприємці намагалися вивести зі своїх рахунків десятки мільйонів крон. Наразі цю справу розслідує поліція. Імена бізнесменів не називаються.

До війни Росії з Україною президент Чехії Мілош Земан був противником санкцій проти Москви. Незабаром після російського вторгнення на територію сусідньої країни Земан висловився за найжорсткіші заходи щодо Кремля. Фіала у розмові з Чеським телебаченням сказав, що радий тому, що керівництво держави у надзвичайній ситуації не мало розбіжностей.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив кілька пакетів санкцій, які торкнулися великих російських компаній, а також російських чиновників, підприємців та банкірів.

Італія зокрема заморозила активи російських олігархів на суму понад 800 мільйонів євро. Центробанк Нідерландів заморозив російські активи на 200 мільйонів євро. Франція заморозила кошти Банку Росії на суму 22 мільярди євро.

У свою чергу, Держдума раніше запропонувала націоналізувати західні компанії, які пішли з російського ринку через військову агресію Росії щодо України. Російський президент Володимир Путін підтримав ідею запровадження зовнішнього управління на таких підприємствах. В уряд і прокуратуру Росії направили список із кількох десятків іноземних компаній, які оголосили про припинення або зупинення роботи в Росії, і тому можуть бути націоналізовані. До переліку, зокрема, увійшли Apple, IBM, IKEA, H&M, McDonald's, Microsoft, Porsche, Shell, Toyota та Volkswagen.