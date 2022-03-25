Велика таємниця: Супер’яхта Путіна може бути пов‘язана з яхтами інших російських магнатів

За даними розслідування Радіо Свобода супер’яхта, яка, як стверджують опоненти Кремля, таємно належить президенту Росії Володимиру Путіну, мала того самого керівника при будівництві та той самий європейський екіпаж, що й кілька інших яхт російських магнатів, які західні уряди або вилучили у них, або наклали на них санкції.

Радіо Свобода також виявило, що член екіпажу яхти «Шехерезада», вартістю 700 мільйонів доларів, разом зі своїм керівником працював на російську яхтну компанію. Її фінансувала служба безпеки Кремля, офіцери якої нібито служили в екіпажі яхти.

Розслідування здійснене на підставі списку екіпажу «Шехерезади», який 21 березня опублікували соратники ув‘язненого російського опозиціонера Олексія Навального. Правдивість списків перевіряється представниками італійської влади.

У відповідь на вторгнення Росії в Україну, Італія розпочала низку розслідувань, а Захід вдався до безпрецедентних санкцій. Це посилило інтерес до загадкового власника 140-метрового судна, пришвартованого в розкішному порті Маріна-ді-Каррара в італійській Тоскані.

Команда Навального стверджувала, що впізнала в кількох членах екіпажу офіцерів Федеральної служби охорони Росії (ФСО Росії), відповідальну за безпеку Путіна. Також соратники опозиціонера додали докази можливих зв'язків яхти з президентом Росії.

Саме судно навіть для екіпажу було оповито таємницею, повідомило Радіо Свобода анонімне джерело, яке працювало на борту «Шехерезади». За даними джерела, відсутність назви яхти та порту реєстрації є «дуже незвичайним», тож члени екіпажу вивчали яхту за числовим кодом, а не за назвою.

«Це була величезна таємниця», – повідомило джерело.

Всі яхти олігархів

Будівництво «Шехерезади» у 2020 році завершила німецька компанія Lurssen, підконтрольна яхтовому брокеру Imperial Yachts, що в Монако.

Lurssen також керувала будівництвом розкішних яхт, які пов’язують з довіреною особою Путіна Ігорем Сєчіним, головою російського державного нафтового гіганта «Роснефть», і мільярдером Алішером Усмановим, якого Білий дім називає «близьким союзником Путіна».

Французька влада на початку березня оголосила, що захопила імовірно пов'язану із Сечіним яхту Amore Vero, а США наклали санкції на судно Усманова Dilbar.

Відповідно до відкритих даних, щонайменше двоє зазначених в списку екіпажу «Шехерезади» працювали на Imperial Yachts, зокрема й уродженець Нової Зеландії столяр Ніколас Снукс, який також працював на яхті Усманова.

І він, і інший член екіпажу були вказані як «додаткові працівники» у списку екіпажу, опублікованому командою Навального. Відповідно до даних, ці члени екіпажу мали зв’язки з Imperial Yachts, а саме з британкою на ім’я Есмі Лейланд.

Речник Imperial Yachts повідомив Радіо Свобода, що співпраця компанії з «Шехерезадою» завершилася в червні 2020 доставкою судна. За його словами, компанії була відома особа власника яхти, однак «як це прийнято в галузі, першорядною є конфіденційність клієнтів».

Він сказав, що попри «недавні спекуляції преси», компанії «невідомо про будь-яку причетність [Путіна] до яхти».

Капітан яхти британець Гай Беннет-Пірс цього місяця повідомив The New York Times, що Путін ніколи не те що не володів, навіть ні кроку не ступив на «Шахерезаду». За словами капітана, італійські слідчі наразі вивчають документи на судно.

Тим часом, перший капітан «Шехерезади» також працював на інших яхтах, які були пов’язані з соратниками Путіна, а тепер потрапили під санкції Заходу. Капітан Олександр Щербаков, що має американське громадянство, керував кораблем протягом двох місяців після завершення будівництва. Про це дізнаємось з його профілю у LinkedIn.

У профілі йдеться, що в 2017-19 роках Щербаков був капітаном на 65-метровій супер’яхті Rahil, яка належала Григорію Баєвському, бізнес-партнеру давнього друга Путіна Аркадія Ротенберга, який потрапив під санкції США та ЄС.

Розслідування 2016 року Проєкту розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) показало, що дочка Путіна Катерина Тихонова вказала своїм офіційним місцем проживання квартиру під Москвою, що належить Баєвському.

Тим часом влітку 2014 року Щербаков працював на яхті St. Vitamin, що належить пов’язаному з Кремлем магнату Євгену Пригожину, про що так само стало відомо з його профілю у LinkedIn. У 2019 році США наклали санкції на St. Vitamin та інші активи Пригожина.

Російський скарбничий

Список екіпажу, оприлюднений командою Навального, розкрив зв’язок із відомою російською яхтовою компанією з ФСО Росії. Як стверджує команда Навального, офіцери цієї служби є членами екіпажу «Шехерезади».

Відповідальною за різні аспекти експлуатації яхти, зокрема й за управління фінансами, є офіцерка Вікторія Кулікова.

У Фейсбуку жінки з тотожними прізвищем та датою народження, зазначено її місце роботи – Burevestnik Group. У 2017 році Кулікова мала посаду менеджера з продажу в цій компанії.

Відомий російський бізнесмен Андрій Бойко у 2003 році заклав компанію «Буревестник», яка стала найвідомішою у світі російського яхтингу. Попри звинувачення у контрабанді й подальший арешт Бойка у 2009 році (його врешті-решт було виправдано), «Буревісник» мала прибуток з багатьох державних проєктів.

У 2018 році російська державна судноплавна компанія «Совкомфлот» надала «Буревіснику» права на управління «Сочі Гранд Маріна», побудованій для Зимових Олімпійських ігор в курортному місті Сочі, що на півдні Росії.

Російська служба Радіо Свобода проаналізувала державні тендери. Дані аналізу показують, що впродовж 2008-2012 років компанія Бойка, яка володіє торговою маркою Burevestnik Group – AG Marin, виграла 38 контрактів для надання ФСО патрульних катерів та супутніх товарів на загальну суму 507,6 млн. руб. або 17,2 млн. дол. США, згідно з тогочасним середнім курсом.

Кулікова не відповіла на запити прокоментувати свою діяльність на посаді скарбника «Шехерезади». Задзвонивши до Burevestnik Group, ми дізнались, що вона там вже не працює.

Ні Буревісник, ні ФСО не відповіли на питання про втручання в справи яхти «Шехерезада».

Зміна варти

Британський таблоїд The Sun 22 березня опублікував зображення ймовірного інтер’єру «Шехерезади». На них зображений викладений плиткою танцгол, що перетворюється на басейн, також більярдний стіл, що не хилиться від руху яхти, а підлаштовується під нього, джакузі та тренажерний зал із обрамленою фотографією халата для дзюдо – одного з улюблених видів спорту Путіна.

Документи, оприлюднені командою Навального, показують, що на папері яхта належить анонімній компанії Bielor Asset Ltd, що зареєстрована на Маршаллових островах.

Натомість речник Imperial Yachts сказав Радіо Свобода, що їхня компанія не має жодних ділових стосунків ні з Bielor, ні з FSO, оскільки «управління яхтою мало б початись після втручання Imperial».

Інформаційна агенція Франс Прес, спираючись на невідоме джерело, дотичне до розслідування фінансової поліції Італії, повідомило 23 березня про можливість завершення справи протягом найближчих днів.

«Ми перебуваємона етапі заглиблення в справу, і це, як правило, складніший етап», – цитує джерело Франс Прес. «Надання права власності не завжди дається легко».

Тим часомі Франс Прес, як і газета The Times посилаються на Паоло Гоццані, з Загальної італійської конфедерації праці (CGIL), який заявив, що британський екіпаж перейшов на яхту росіян з незрозумілих одразу причин.

Джерело, яке працювало над справою «Шехерезади», повідомило Радіо Свобода, що такий самий обмін відбувся в червні 2020, після доставки новозбудованої яхти. Однак, мав він інший напрям: британський екіпаж був замінений російським.