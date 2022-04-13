Особистий охоронець розповів про обставини переховування і втечі Медведчука

Особистий охоронець Віктора Медведчука, якого затримала СБУ, розповів про обставини переховування і втечі кума Путіна. Відео зі свідченнями охоронця опублікувала СБУ.

За його свідченнями, Медведчук переховувався у приватному будинку на території Києва зі своїм кухарем та охороною. При цьому за «легендою» цей будинок нібито орендувала сім’я з Італії.

Охоронець розповів, що кум Путіна сподівався на допомогу російських спецслужб і готувався до втечі. Про це йому стало відомо з розмов Медведчука з дружиною.

«Медведчук був вже в українській воєнній формі, балаклаві і кепці. Під час розмови з дружиною, чув, що втечу готує ФСБ. Оскільки Білорусь і РФ вже були закриті, то це буде через Придністров'я, через «зеленку», – сказав охоронець.

За його словами, він познайомився з Медведчуком і був його охоронцем від 2000 року.

Сьогодні глава СБУ Іван Баканов заявив, що російські спецслужби намагались вивезти Віктора Медведчука до Придністров’я.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука.

Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

Спочатку Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки. Однак 13 квітня він пояснив, що «Медведчук не є громадянином Росії, не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції». Проте, за словами Пєскова, Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

У Верховній Раді наразі заявляють, що у разі винесення судом офіційного вироку Віктору Медведчуку, парламент позбавить його мандату народного депутата.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.

21 лютого проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.