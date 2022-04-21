Гуманітарний коридор із Маріуполя – чотири автобуси прямують до Запоріжжя

З оточеного Маріуполя 20 квітня вдалося виїхати чотирьом автобусам із дітьми, жінками та людьми похилого віку, повідомила зранку 21 квітня віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі. Сьогодні продовжуємо евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку», – анонсує чиновниця.

За її словами, посадка в автобуси відбуватиметься на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті» о 14:00.

Водночас Верещук попереджає: «Безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Прошу стежити за офіційними повідомленнями».

Увечері 20 квітня віцепремʼєрка повідомила, що гуманітарний коридор з Маріуполя не спрацював «так, як планувалося».

«Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких», – написала вона у своєму телеграмі.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що евакуаційних автобусів з Маріуполя виявилось набагато менше, ніж анонсувала російська сторона.

Маріуполь перебуває в оточенні з перших днів російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого.