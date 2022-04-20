Верещук: вдалося домовитися про гуманітарний коридор із Маріуполя

Українській владі вдалося домовитися з представниками російських сил, що оточують Маріуполь, про організацію 20 квітня гуманітарного коридору з приазовського міста. За словами віцепрем’єрки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, можливістю залишити Маріуполь зможуть скористатися жінки, діти та люди похилого віку.

«Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя. Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями. Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід», – написала чиновниця в мережі Telegram.

Гуманітарні коридори з прифронтових і окупованих міст півдня та сходу України не працювали впродовж останніх трьох днів, з 17 до 19 квітня.

16 квітня, в останній наразі день, коли цивільні могли відносно безпечно залишити прифронтові і окуповані території, такою можливістю скористалися 1449 людей.