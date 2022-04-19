Держдепартамент: США вивчають можливість визнання Росії державою – спонсором тероризму

Держдепартамент США вивчає можливість визнання Росії державою – спонсором тероризму, заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу 18 квітня.

«Ми працюємо з приблизно 30 країнами на чотирьох континентах, щоб накласти на Російську Федерацію безпрецедентну ціну нашими економічними санкціями, іншими економічними заходами, включаючи наші заходи експортного контролю. Ми розглянемо всі потенційні варіанти, які доступні нам відповідно до законодавства, варіанти, які були б ефективними для притягнення Росії до відповідальності – і якщо цей інструмент буде доступним і ефективним, ми не вагатимемося в його застосуванні», – сказав Прайс.

За даними американських ЗМІ, нещодавно президент України Володимир Зеленський попросив президента США Джо Байдена визнати Росію державою – спонсором тероризму.

Як повідомляє CNN, держава – спонсор тероризму – це країна, яка «неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму». Є лише чотири країни, які США визнали державами – спонсорами тероризму: Північна Корея, Іран, Куба і Сирія.