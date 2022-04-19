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Пентагон: в Україні перебуває 76 російських батальйонно-тактичних груп

Український військовий біля пошкодженого російського танка Т-72БЗ під час масштабного вторгнення Росії до України. Донецька область, 13 квітня 2022 року

В Україні зараз перебувають 76 російських батальйонно-тактичних груп (БТГ), із них 11 були введені в останні кілька днів, повідомив на брифінгу 18 квітня неназваний високопоставлений представник Міністерства оборони США.

За його словами, крім цих 76 батальйонно-тактичних груп, на північ від України є ще близько 22 БТГ, які, ймовірно, поповнюють і переобладнують.

Посадовець додав, близько десятка БТГ, які перебувають в Україні, намагаються захопити Маріуполь. За словами представника Пентагону, в Маріуполі й навколо нього перебуває значна кількість російських сухопутних військ. Місто обстрілює російська авіація й артилерія.

«Якщо Маріуполь перейде під контроль росіян, це звільнить близько десятка БТГ для використання в інших місцях на сході чи півдні України, – сказав чиновник. – Але це під питанням, тому що українці все ще дуже і дуже рішуче б’ються за Маріуполь».

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися.

У ГУР Міноборони припускають, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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