«Медуза»: на крейсері «Москва» загинули 37 членів екіпажу, кількість зниклих – невідома

На російському крейсері «Москва», який затонув 14 квітня, загинули 37 членів екіпажу, близько 100 були поранені, кількість зниклих безвісти – невідома, пише видання «Медуза» з посиланням на джерело, близьке до командування Чорноморського флоту Росії. Загалом на кораблі перебували близько 500 осіб.

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

За версією російського Міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.

Російське оборонне відомство раніше повідомляло, що екіпаж крейсера евакуйовано у повному складі. Водночас кілька джерел, зокрема і родичі моряків, кажуть, що внаслідок вибуху були загиблі.

У ніч на 18 квітня в різних телеграм-каналах були опубліковані фотографії та відео, імовірно, ракетного крейсера «Москва» під час пожежі. Справжність фото та відео не підтверджена, але експерти стверджують, що вони виглядають дуже правдоподібно, і корабель на них – це саме «Москва».