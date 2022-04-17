Війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня – Буданов

Війська РФ поспішають із підготовкою наступу на схід для того, щоб до Великодня отримати хоч якісь тактичні придбання, сказав у неділю ввечері в ефірі телемарафону голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Росіяни дуже поспішають, вони обмежені в часі. Хочуть отримати бодай якісь тактичні надбання. Вони поспішають до Великодня, але вони нікуди не встигнуть», – сказав Буданов.

За даними Буданова, наразі російські військові сконцентрували зусилля на певних ділянках «прориву».

«Нині це – Ізюм, точка, де вони намагаються наступати», – сказав Буданов.

Відповідаючи на запитання про ситуацію в Маріуполі, він висловив упевненість, що «наші захисники не здадуться і будуть оборонятися до останнього. Маріуполь буде деблоковано та звільнено».

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ продовжують ракетно-бомбові удари по Маріуполю, зі спробами штурму в районі морського порту та заводу «Азовсталь». Складною залишається ситуація в місті Ізюм на Харківщині, де загарбники розпочали «примусову мобілізацію чоловіків».