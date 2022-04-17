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Війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня – Буданов

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов

Війська РФ поспішають із підготовкою наступу на схід для того, щоб до Великодня отримати хоч якісь тактичні придбання, сказав у неділю ввечері в ефірі телемарафону голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Росіяни дуже поспішають, вони обмежені в часі. Хочуть отримати бодай якісь тактичні надбання. Вони поспішають до Великодня, але вони нікуди не встигнуть», – сказав Буданов.

За даними Буданова, наразі російські військові сконцентрували зусилля на певних ділянках «прориву».

«Нині це – Ізюм, точка, де вони намагаються наступати», – сказав Буданов.

Відповідаючи на запитання про ситуацію в Маріуполі, він висловив упевненість, що «наші захисники не здадуться і будуть оборонятися до останнього. Маріуполь буде деблоковано та звільнено».

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ продовжують ракетно-бомбові удари по Маріуполю, зі спробами штурму в районі морського порту та заводу «Азовсталь». Складною залишається ситуація в місті Ізюм на Харківщині, де загарбники розпочали «примусову мобілізацію чоловіків».

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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