Війна РФ проти України: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

У Генштабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на фронті станом на вечір 53-ї доби війни РФ проти України.
Згідно з повідомленням:
На Волинському і Поліському напрямках – без активних дій;
На Сіверському напрямку зберігається ймовірність завдання ракетних ударів по елементах військової та цивільної інфраструктури;
На Слобожанському напрямку триває часткове блокування Харкова, спроби ураження позицій ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.
На Донецькому і Таврійському напрямках активізувалися бойові дії. Війська РФ продовжують ракетно-бомбові удари по Маріуполю, зі спробами штурму в районі морського порту та заводу «Азовсталь».
На Південнобузькому напрямку біля Василівки Запорізької області війська РФ з метою ймовірних провокацій замальовують літери Z на техніці та встановлюють українські прапори.
«У місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків. На окремих тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується підготовка до проведення незаконного референдуму із проголошення так званої «херсонської народної республіки». Для фальсифікації його результатів планується використати персональні дані жителів регіону, які збирають окупанти під час видачі так званої «гуманітарної допомоги». Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх «мобілізація» до лав ЗС РФ», – повідомляє Генштаб.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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