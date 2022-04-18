Російські війська розпочали битву за Донбас – Зеленський

Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися, заявив у відеозверенні у вівторок пізно ввечері президент України Володимир Зеленський.

«Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись», – сказав Зеленський.

Він висловив подяку всім українським захисникам, усім містам України на Донбасі, зокрема Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються та «захищають долю всієї держави».

«Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі інші міста, які протягом усіх цих років і назавжди з Україною», – сказав Зеленський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також написав у Telegram: «Донбас. Почалася друга фаза війни, але скажу вам, вірте в ЗСУ».

Перед тим в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов теж констатував, що російські війська розпочали активну наступальну фазу на Донбасі та Слобожанщині.

«Сьогодні зранку майже по всій лінії фронту на території Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу лінію оборони. На щастя, наші військові тримаються. Тільки у двох містах вони пройшли – це Кремінна і ще одне невеличке місто. Але тривають бої, ми не здаємо своїх територій», – сказав Данілов.

За даними Генштаб ЗСУ, нині основні зусилля військ РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захоплених земель. «Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні», заявили у Генштабі.

У ГУР Міноборони припускають, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.