Російські війська розпочали битву за Донбас – Зеленський

Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися, заявив у відеозверенні у вівторок пізно ввечері президент України Володимир Зеленський.
«Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись», – сказав Зеленський.
Він висловив подяку всім українським захисникам, усім містам України на Донбасі, зокрема Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються та «захищають долю всієї держави».
«Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі інші міста, які протягом усіх цих років і назавжди з Україною», – сказав Зеленський.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак також написав у Telegram: «Донбас. Почалася друга фаза війни, але скажу вам, вірте в ЗСУ».
Перед тим в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов теж констатував, що російські війська розпочали активну наступальну фазу на Донбасі та Слобожанщині.
«Сьогодні зранку майже по всій лінії фронту на території Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу лінію оборони. На щастя, наші військові тримаються. Тільки у двох містах вони пройшли – це Кремінна і ще одне невеличке місто. Але тривають бої, ми не здаємо своїх територій», – сказав Данілов.
За даними Генштаб ЗСУ, нині основні зусилля військ РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захоплених земель. «Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні», заявили у Генштабі.
У ГУР Міноборони припускають, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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