Луганщина: Гайдай повідомив про початок наступу російських військ, вони зайняли Кремінну

Наступ військ РФ на Луганщині «повільно, але вже почався», вони зайняли Кремінну, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі Радіо Свобода.

«Був величезний наступ вночі. Орки підтягнули десятки одиниць важкої техніки і одночасно пішли в прорив, тому відтягнулись трохи наші захисники на нові позиції. Але Кремінну орки вже зайняли», – сказав Гайдай.

За його словами, у Кремінській громаді залишились 3500-4000 людей, тривають вуличні бої, і евакуація неможлива. На своїй фейсбук-сторінці голова ОВА повідомив, що у Кремінній російські війська поцілили у сім житлових будинків та у фізкультурний центр «Олімп», там пожежа у 2400 кв.м.

«Так само обстрілюють дуже потужно і Лисичанськ, і Попасну. Я думаю, той наступ, який ми мали на увазі, повільно, але вже розпочався», – сказав Гайдай.

Напередодні він прогнозував, що широкий наступ військ РФ на Луганщині може розпочатися протягом найближчого тижня.

Під загрозою наступу російський військ Рубіжне і Попасна, заявив голова ОВА.

«Золоте вони так швидко не пройдуть, там дуже потужна лінія оборони наших. Майже два місяці обстрілюють їх зранку до ночі і все одно там прориву не вдається їм зробити. А якщо взяти Попасну і Рубіжне, вони накопичили там достатню кількість важкої техніки, людей і саме там буде основний напрямок», – додав Гайдай.

Він повідомив, що сьогодні спробують вивезти людей із Лисичанська і Сєвєродонецька, але «кожну годину ситуація погіршується».

«Я вкотре говорю про фактор часу. Ми планували на сьогодні вивезти 100 людей з Кремінної. У нас був план, ми розробили безпечні маршрути наскільки це можливо, але за ніч ситуація змінилась. Так само вона може змінитись в будь-якому місті Луганської області яке підконтрольне Україні», – сказав голова ОВА.

Раніше голова Луганської ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися до більш безпечних регіонів України.