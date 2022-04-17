У Сєвєродонецьку залишаються близько 20 тисяч жителів, влада закликає їх виїжджати

У Сєвєродонецьку на Луганщині на даний час залишаються близько 20 тисяч жителів порівняно зі 130 тисячами, які були до початку 24 лютого повномасштабного вторгнення Росії, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він закликав тих, хто залишися, виїжджати з міста.

«У нашому обласному центрі – нове кладовище, за 52 дні війни – більше ніж 400 могил. У місті досі залишаються близько 20 тисяч мешканців, до 24 лютого було 130 тисяч. Виїжджайте!», – написав Гайдай у телеграмі 17 квітня.

Раніше голова ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися до безпечних регіонів України, «щоб вижити, щоб не стати дешевою рабською силою росіян».

Рранці 17 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія продовжує переміщувати свої військові підрозділи на територію України з Курської, Брянської і Воронезької областей. Українські військові і західні розвідки повідомляють, що Росія тепер концентрується на наступі на сході України, але не залишила своїх початкових цілей.