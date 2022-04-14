Генштаб ЗСУ: на донецькому напрямку війська РФ продовжують наступ на окремих напрямках

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що на донецькому напрямку, за підтримки авіації та артилерії, війська РФ продовжують наступ на окремих напрямках.

За даними штабу, намагаються встановити контроль над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Слов’янськ.

Крім того, російські військові робили спроби прориву оборони ЗСУ біля населених пунктів Рубіжне, Новотошківське і Мар’їнка, без успіху.



«На Сіверському напрямку противник проводить перегрупування підрозділів з їх подальшим зосередженням у прикордонних з Україною районах. З території Брянської та Курської областей відбувається переміщення у Бєлгородську і Воронезьку області росії», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Продовжується часткове блокування та обстріли міста Харкова.

З початку квітня російська сторона змінила свою тактику. У Генштабі ЗСУ заявляють, що російські війська проводять перегрупування і готуються до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.