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Краматорськ і Костянтинівка можуть стати наступними мішенями Росії – британська розвідка

Наслідки обстрілу Краматорська, 18 березня 2022 року

Останні заяви президента Росії Володимира Путіна вказують на те, що він все ще зацікавлений в наступі на Донбас – про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, заснованому на даних розвідки.

Відомство зазначає, що Росія готується до нового наступу на сході України.

«Міські центри вже зазнавали багаторазових невибіркових атак з боку Росії протягом конфлікту. Міста Краматорськ і Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенями Росії для подібного ж рівня насильства», – йдеться у висновках розвідки.

Міноборони Великої Британії називає застосування масштабних ракетних та артилерійських обстрілів у поєднанні зі спробами концентрованого наступу «поверненням до традиційної військової доктрини Росії».

Водночас, зазначає розвідка, це вимагатиме значних сил, тоді як велику кількість російських військ і техніки відтягують на себе захисники Маріуполя.

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Генеральний штаб Збройних сил України у своїх зведеннях також заявляв про ймовірність активізації дій російських військ з метою просування до адмінкордонів Донецької та Луганської областей.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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