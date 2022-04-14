Зеленський: за 50 днів вторгнення РФ показала, що Донбас для неї – «головна мішень»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Донецька і Луганська області є для Росії головною мішенню.

«За 50 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити насамперед. Саме Луганську й Донецьку області російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі», – сказав Зеленський у зверненні пізно ввечері 14 квітня.

«Вони примусово забирають мешканців цих областей у свою армію. Вони кидають їх у найстрашніші бої, буквально в лоб нашій обороні. Вони руйнують міста й села Донбасу. Спалюють усе, що витримало вісім років тієї війни», – додав він.

У Генштабі ЗСУ раніше заявили, що російські війська проводять перегрупування і готуються до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

Сьогодні у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на донецькому напрямку, за підтримки авіації та артилерії, війська РФ продовжують наступ на окремих напрямках. Вони намагаються встановити контроль над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Слов’янськ. Також роблять спроби прориву оборони ЗСУ біля населених пунктів Рубіжне, Новотошківське і Мар’їнка, без успіху.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.