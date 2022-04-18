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ОВА: внаслідок удару РФ по Львову загинули шість людей, 8 – поранені

Серед постраждалих – одна дитина

За попередніми даними, шестеро людей загинули, восьмеро були поранені внаслідок ракетних ударів російських військ по місті вранці 18 квітня, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його даними, серед постраждалих – одна дитина.

Дані уточнюються, написав голова ОВА у телеграмі.

«За інформацією Повітряного командування «Захід», сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об’єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває. Об’єкти зазнали суттєвих ушкоджень», – написав Козицький.

Раніше сьогодні мер міста Андрій Садовий повідомив, що російські війська завдали п’ять «прицільних ракетних ударів» по Львову.

«Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з’ясовуємо», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці, не навівши подробиць.

Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, зі свого боку, заявив, що ударів було чотири.

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