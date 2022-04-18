У Львові після ракетних ударів закрили рух частиною вулиць

Міська рада Львова повідомила про тимчасове перекриття для руху транспорту частини вулиць у місті і зміну маршрутів громадського транспорту після повідомлення про ракетні удари з боку російський сил вранці 18 квітня.

«За інформацією управління транспорту ЛМР, у русі громадського транспорту Львова відбулися зміни. Також тимчасово частина вулиць міста перекрита для руху транспорту. Зокрема, маршрут №47а поїде через смт Брюховичі у мікрорайон Рясне. Маршрути №10, 16, 32 закорочені до перехрестя вул. Городоцька – Кульпарківська. Маршрут №51 курсує через вул. Антоновича і вул. Героїв УПА. Призупинено рух маршрутів №6а, 11, 17 і тролейбусного маршруту №32», – йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, станом на зараз для руху транспорту перекриті вулиці Тунельна, Ковча, Левандівська і перехрестя вулиць Шевченка – Татарбунарська.

Львівська міська рада закликає жителів за можливості залишатися вдома, а у разі звуку сирени – негайно йти в укриття.

Раніше сьогодні мер міста Андрій Садовий повідомив, що російські війська завдали п’ять «прицільних ракетних ударів» по Львову.

«Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з’ясовуємо», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці, не навівши подробиць.

Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, зі свого боку, заявив, що ударів було чотири.