У Львові після ракетних ударів закрили рух частиною вулиць

Міська рада Львова повідомила про тимчасове перекриття для руху транспорту частини вулиць у місті і зміну маршрутів громадського транспорту після повідомлення про ракетні удари з боку російський сил вранці 18 квітня.
«За інформацією управління транспорту ЛМР, у русі громадського транспорту Львова відбулися зміни. Також тимчасово частина вулиць міста перекрита для руху транспорту. Зокрема, маршрут №47а поїде через смт Брюховичі у мікрорайон Рясне. Маршрути №10, 16, 32 закорочені до перехрестя вул. Городоцька – Кульпарківська. Маршрут №51 курсує через вул. Антоновича і вул. Героїв УПА. Призупинено рух маршрутів №6а, 11, 17 і тролейбусного маршруту №32», – йдеться в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, станом на зараз для руху транспорту перекриті вулиці Тунельна, Ковча, Левандівська і перехрестя вулиць Шевченка – Татарбунарська.
Львівська міська рада закликає жителів за можливості залишатися вдома, а у разі звуку сирени – негайно йти в укриття.
Раніше сьогодні мер міста Андрій Садовий повідомив, що російські війська завдали п’ять «прицільних ракетних ударів» по Львову.
«Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з’ясовуємо», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці, не навівши подробиць.
Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, зі свого боку, заявив, що ударів було чотири.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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