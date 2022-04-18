У Києві збільшують час роботи громадського транспорту – КМДА

Від 18 квітня в Києві подовжено роботу громадського транспорту – метрополітен працює з 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – із 7:00 до 21:00, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У Київській міській держадміністрації уточнили, що це пов’язано зі змінами часу комендантської години.

Рух поїздів метро здійснюється на:

«Червоній» лінії – від станції «Академмістечко» до станції «Театральна»;

«Синій» лінії – від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;

«Зеленій» лінії – від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».

Орієнтовний інтервал руху поїздів по всіх лініях – 30 хвилин.

Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота» – «Театральна», «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту».

Без зупинки поїзди прослідують станції: «Майдан Незалежності» і «Кловська».

Поворозник нагадав, що підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

Наземний громадський транспорт: автобуси, тролейбуси, трамваї курсуватимуть з 7:00 до 21:00.

На сьогодні, за даними КМДА, «Київпастранс» здійснює перевезення:

на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 140 автобусів;

на 12 трамвайних маршрутах загальною кількістю 57 трамваїв;

на 14 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 35 тролейбусів.

Приватні перевізники здійснюють перевезення на 45 маршрутах загальною кількістю 225 автобусів.

Через мостові переходи на сьогодні курсують 15 автобусних маршрутів, на яких працює 76 автобусів, додали в КМДА.

17 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці України змінюється час комендантської години, вона розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше і триватиме з 22:00 до 5:00 ранку.